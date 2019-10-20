تمزق يبعد سيرجي عن برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إن لاعبه سيرجي روبرتو سيغيب لبعض الوقت بسبب الإصابة. وتعرض روبرتو لإصابة في أربطة الركبة اليسرى خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على إيبار 3 -0 أمس الأول.

وذكر برشلونة في بيانه «الفحوص الطبية التي خضع لها أثبتت أن سيرجي روبرتو يعاني من تمزق في الأربطة الداخلية للركبة اليسرى». وخرج روبرتو من الملعب بعد نهاية الشوط الأول، وشارك نيلسون سوميدو بدلا منه.