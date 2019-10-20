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تمزق يبعد سيرجي عن برشلونة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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قال نادي متصدر لكرة القدم إن لاعبه سيرجي روبرتو سيغيب لبعض الوقت بسبب الإصابة. وتعرض روبرتو لإصابة في أربطة الركبة اليسرى خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على إيبار 3 -0 أمس الأول.

وذكر برشلونة في بيانه «الفحوص الطبية التي خضع لها أثبتت أن سيرجي روبرتو يعاني من تمزق في الأربطة الداخلية للركبة اليسرى». وخرج روبرتو من الملعب بعد نهاية الشوط الأول، وشارك نيلسون سوميدو بدلا منه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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