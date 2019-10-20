«فار» الإنجليز يعتذر لتوتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدمت شركة «عين الصقر هوك اي» المسؤولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالاعتذار بسبب حالة الارتباك التي حدثت خلال مباراة توتنهام مع واتفورد أمس الأول.

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وجرى استخدام تقنية فار للتحقق من مدى صحة هدف التعادل 1-1 لتوتنهام، حيث أشارت الشاشة الكبيرة داخل الملعب في البداية إلى عدم صحة الهدف قبل أن تصحح قرارها وتؤكد صحته.

وذكرت «هوك اي» في بيان لها أمس «هوك اي تعتذر لجماهير توتنهام وواتفورد بسبب حالة الارتباك التي وقعت بعد إرسال بيانات غير صحيحة للشاشة الكبيرة».

وأضاف البيان «نعمل سويا مع رابطة الدولي الإنجليزي الممتاز لتفهم سبب حدوث هذه المشكلة واقتراح عدة معايير للتأكد من عدم تكرار ذلك».