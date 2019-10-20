إيطالي لمباراة الريال وجالطة سراي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

يدير الإيطالي دانييلي اورساتو مباراة ريال مدريد الإسباني مع جالطة سراي التركي غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويتولى الحكم البرتغالي آرثر دياز إدارة مباراة اتلتيكو مدريد الإسباني مع باير ليفركوزن الألماني في الجولة نفسها.

ويظهر اورساتو للمرة الثانية في مباريات الريال بعد أن أدار للفريق مباراته التي اكتسح فيها مالمو 8 - 0 في دوري أبطال أوروبا موسم 2015 - 2016.

كما سبق لدياز إدارة مباراة من قبل لاتلتيكو، وذلك في موسم 2017 - 2018 خلال مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في الدوري الأوروبي.