ريال سوسيداد يقفز للرابع بهزيمة بيتيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قلب ريال سوسيداد تأخره بهدف أمام ضيفه ريال بيتيس إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز ديبورتيفو ألافيس على سلتا فيجو 2 -0.
وتقدم بيتيس بهدف لورينزو مورن في الدقيقة 12 وتعادل ريال سوسيداد عن طريق هدف خطأ أحرزه خافي فرنانديز بمرمى فريقه في الدقيقة 22، فيما أضاف ويليان خوسي الهدف الثاني في الدقيقة 36 ثم اختتم كريستيان بورتوجيس أهداف ريال سوسيداد في الدقيقة 58.
ورفع سوسيداد رصيده إلى 16 نقطة وقفز للمركز الرابع بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الـ18.
وفي المباراة الثانية، ابتعد ديبورتيفو ألافيس خطوة مهمة عن دائرة الخطر بجدول الترتيب بفضل الفوز على ضيفه سلتا فيجو 2 -0.
وحسم ديبورتيفو الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم ليساندرو ماجايان بهدف في الدقيقة 50 ثم أضاف لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82. وتقدم ديبورتيفو إلى المركز الـ13 بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما ظل سلتا فيجو في المركز الرابع من القاع برصيد 9 نقاط.
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