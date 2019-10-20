المهنا أول فئة «تي4 » برالي القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حقق سائق فريق نادي ضباط قوى الأمن إبراهيم المهنا بطولة فئة «تي4» في الراليات الصحراوية، بعد أن نجح في إنهاء الرالي (مسافته 500 كلم) بزمن 6 ساعات و43 دقيقة و33 ثانية، بمساعدة ملاحه أسامة السند، والمساعد رائد أبوذيب.
وكان أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل توج الفائزين في الرالي أمس الأول خلال حفل أقيم في مدينة التمور ببريدة. ووصل المهنا إلى المركز الـ32 في الترتيب العام من أصل 90 مشاركا.
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