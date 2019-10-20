طاولة القوات المسلحة لنصف نهائي بطولة العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض تأهل منتخب القوات المسلحة لكرة الطاولة إلى نصف نهائي بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة التي تستضيفها ووهان الصينية عقب حصوله على المركز الثاني في مجموعته بالدور التمهيدي بفوزين على سيريلانكا وقطر وخسارة أمام كوريا الجنوبية. وسيلتقي الأخضر في نصف النهائي مع متصدر المجموعة الأولى منتخب الصين, يذكر أن البطولة تستمر حتى 28 أكتوبر بمشاركة 140 دولة تتنافس في 23 رياضة.



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