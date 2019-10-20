مقتل جندي تركي على أيدي الأكراد في تل أبيض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس أن جنديا قتل وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين نيران مضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة أثناء قيام القوات التركية بعملية استطلاع في منطقة تل أبيض شرق الفرات، طبقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء أمس.

وأكد البيان أن القوات التركية ردت بالشكل اللازم في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وأضاف البيان أن تنظيم قوات حزب العمال الكردستاني» أقدم على 20 عملا أو انتهاكا شمال سوريا رغم اتفاق المنطقة الآمنة المبرم بين تركيا والولايات المتحدة». وأضاف أنه على الرغم من كل هذه الخروق للاتفاق دخل موكب من 39 سيارة إسعاف رأس العين وخرج منها بسلام، وأجلى عددا من الجرحى والأشخاص من المنطقة.

وتوصلت أنقرة وواشنطن الخميس الماضي إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.