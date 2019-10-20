السعودية | 132 سعوديا غادروا لبنان الأحد

شكرا لقرائتكم 132 سعوديا غادروا لبنان الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السفارة السعودية في لبنان أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأحد، بلغ 132 مواطناً ومواطنة، وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ التي انتهجتها منذ اندلاع التظاهرات في بيروت.

وبينت السفارة أن عدد المسافرين على متن الخطوط السعودية بلغ 59 شخصاً، كما غادر 73 شخصاً على طيران الشرق الأوسط.

وكانت السفارة السعودية في لبنان أعلنت في وقت سابق نجاح خطة إدارة الأزمات والطوارئ، بإجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وبث عدد من المواطنين السعوديين المغادرين، السبت، مقاطع فيديو من مطار بيروت للسفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أثناء لقائه بهم، حيث أكد السفير أن توجيهات الحكومة السعودية تركز على الاهتمام بالمواطن في أي مكان.