، "موسم الرياض": تطبيق الغرامة على مَنْ يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص ،

محمد بن مسعود - الدمام - قَدْرُها 500 ريال.. وتتضاعف في حال تكرارها استنادًا للائحة الذوق العام

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل مَنْ يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وتفصيلاً، أوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي، على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.

وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.

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