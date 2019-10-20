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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في شرق مدينة تعز، بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا في الجيش الوطني؛ هاجمت مواقع الميليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر.
وبين المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.
ولفت إلى تبة الخضر ذات أهمية إستراتيجية؛ إذ تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، كما تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي.الجيش اليمني الميليشيا الحوثية تعز
الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن مواقع جديدة في تعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في شرق مدينة تعز، بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا في الجيش الوطني؛ هاجمت مواقع الميليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر.
وبين المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.
ولفت إلى تبة الخضر ذات أهمية إستراتيجية؛ إذ تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، كما تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
06:43 PM
قتل وأصاب 13 متمردًا
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في شرق مدينة تعز، بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا في الجيش الوطني؛ هاجمت مواقع الميليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر.
وبين المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.
ولفت إلى تبة الخضر ذات أهمية إستراتيجية؛ إذ تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، كما تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي.
، الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن مواقع جديدة في تعز ،
المصدر : الخليج 365
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