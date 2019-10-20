، "الأرصاد": ‏تقلُّبات جوية على بعض مناطق ‎السعودية من الثلاثاء حتى السبت المقبل ،

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن التوقعات تشير إلى تأثُّر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.
وأضافت "الأرصاد" في بيان لها بأنه يُتوقَّع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.
وتوقعت الأرصاد أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.
الأرصاد
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 08:15 PM
تفاوُت في درجات الحرارة على الجوف وحائل وتبوك ومكة والمدينة"الأرصاد": تقلُّبات جوية على بعض مناطق السعودية من الثلاثاء حتى السبت المقبل
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن التوقعات تشير إلى تأثُّر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.
وأضافت "الأرصاد" في بيان لها بأنه يُتوقَّع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.
وتوقعت الأرصاد أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.
، "الأرصاد": تقلُّبات جوية على بعض مناطق السعودية من الثلاثاء حتى السبت المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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