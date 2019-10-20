، المملكة تطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تقدم الاتحاد السعودي لكرة اليد بطلب للاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للناشئين عام 2023م.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدوري اليوم برئاسة محمد المنيع، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتم خلال الاجتماع إصدار عدة قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية.
وتم تعيين خالد الرشيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين عبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وتعيين عبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وتعيين سعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات.
وجرت جميع التعيينات بالتصويت حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس.
وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول.الاتحاد السعودي لكرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد بطولة كأس العالم للناشئين عام 2023م
المملكة تطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20
تقدم الاتحاد السعودي لكرة اليد بطلب للاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للناشئين عام 2023م.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدوري اليوم برئاسة محمد المنيع، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتم خلال الاجتماع إصدار عدة قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية.
وتم تعيين خالد الرشيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين عبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وتعيين عبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وتعيين سعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات.
وجرت جميع التعيينات بالتصويت حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس.
وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
07:50 PM
تقدم الاتحاد السعودي لكرة اليد بطلب للاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للناشئين عام 2023م.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدوري اليوم برئاسة محمد المنيع، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتم خلال الاجتماع إصدار عدة قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية.
وتم تعيين خالد الرشيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين عبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وتعيين عبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وتعيين سعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات.
وجرت جميع التعيينات بالتصويت حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس.
وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول.
، المملكة تطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد ،
المصدر : الخليج 365
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