رابط التقديم على وظائف رئاسة الأركان وشروط التقديم

تم الإعلان عن رابط التقديم على وظائف رئاسة الأركان حيث أعلنت وزارة الدفاع عن توافر 35 وظيفة للمواطنين والمواطنات من أبناء المملكة الحاصلين على التخصصات العلمية والدرجات المناسبة لشغل الوظائف بسلم الرواتب للموظفين وأعلنت رئاسة الأركان عن شروط القبول للوظائف وعن رابط التقديم عليها عبر موقع وزراة الخدمة المدنية ونوهت الوزارة على أن التقديم سيكون بطرق معينة.

رابط التقديم على وظائف رئاسة الأركان

يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة برئاسة الأركان عن طريق التالي:

الولوج لنظام التوظيف جدارة بموقع الخدمة المدنية، ثم التأكد من صحة البيانات وفي حالة صحة البيانات أنقر على أيقونة التقديم على الوظائف الشاغرة.

حدد الطلب والرغبة عبر الدخول للإعلان خلال الضغط على المربع المخصص.

قم بالاختيار من ضمن الوظائف المعروضة ثم انقر على أيقون حفظ الطلب.

وقم بطباعة الطلب من أيقون الطباعة والاحتفاظ به.

الشروط العامة والفئات المستهدفة بوظائف الأركان