الحصيني يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال يومين

أوضح خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار المتوقعة اليوم الأحد، وغدًا الاثنين، على عدد من مناطق المملكة. ونشر الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خريطة قال إنها تشمل «الأمطار المتوقع هطولها اليوم الأحد وليلة غد الاثنين على أجزاء من مكة وعسير والباحة وجازان وما بين حائل والجوف والشمالية وتبوك»، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة تشمل دولتي الكويت والعراق. وكان الحصيني ذكر في وقت سابق، أن ما يتم تداوله عن قدوم شتاء جليدي قارس على المملكة، مبالغ فيه ولا يستند إلى أدلة علمية ومخالف للاحتباس الحراري الذي يساهم في تدفئة جو الأرض السطحي. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكَّدت في سلسلة تنبيهات لها عبر حسابها بموقع «تويتر» تعرُّض عدد من المناطق إلى هبوب رياح سطحية تؤدِّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية في الباحة.

وأضافت الهيئة، أنَّ منطقة مكة المكرمة (جدة، رابغ) تشهد عوالق ترابية، تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، كما تشهد الباحة (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 8 مساء. وتتعرض منطقة نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، إلي رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة الثامنة مساء، كما تشهد منطقة جازان (فرسان) تكون سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في رياح سطحية تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية والتي بدأت الساعة 3:50 فجرًا وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا. أما المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الحبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس التنورة، قرية العليا) استمرار الضباب، ما يؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، والذي بدأ الساعة 1:45 صباحًا ويستمر حتى الساعة 9 صباحًا.