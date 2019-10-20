اليوم .. تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، في تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية الجديدة، والتأكّد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، حيث مرت 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في جريدة “أم القرى” الرسمية، وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، دعوة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني، انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.
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