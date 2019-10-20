“تعليم محايل” تكشف تفاصيل سقوط طالب من الدور 3 بمدرسة ثانوية

باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث. وبيّن “تعليم محايل”، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد. وقال متحدث “تعليم محايل” علي يحيى؛ وفقًا لـ”سبق”: “كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً”.

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