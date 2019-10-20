السعودية اليوم / رئيس الوزراء السوداني يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي



الخرطوم 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي الذي يزور السودان حاليًا.

واستعرض اللقاء المشاريع التي يعمل برنامج الغذاء العالمي على تنفيذها بالبلاد.

وأكد ديفيد بيسلي وقوف برنامج الغذاء العالمي مع الحكومة الانتقالية في مساعيها لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، مبديًا استعداد البرنامج لتقديم أي نوع من الدعم للسودان.

من جانبه رحب الدكتور حمدوك بمبادرة برنامج الغذاء العالمي واستعدادهم للتعاون مع الحكومة السودانية.

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19:29ت م

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