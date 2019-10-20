السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يعتمد إنشاء 16 نادياً طلابياً بالجامعة



الباحة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

اعتمد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين إنشاء 16 نادياً بمختلف كليات الجامعة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب.

وثمّن عميد شؤون الطلاب الدكتور فهد بن سالم رافع موافقة معالي مدير الجامعة على إنشاء الأندية الطلابية، والقواعد التنظيمية لإنشائها بالجامعة، التي تعكس حرص معاليه على تطوير مخرجات الجامعة من خلال صقل وتنمية مهارات الطلبة في مختلف الجوانب، وذلك عبر الأندية الطلابية التي تقدم برامجها المتعددة والمتنوعة من الفعاليات والأنشطة >

وأشار إلى أن الأندية الطلابية تُعد ملتقى مهمً لاكتشاف وتطوير وتنمية المواهب، وتعمل على تشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب والطالبات، وتقوم على رعاية الموهوبين وإبراز الجهود الطلابية وتعزيز القدرات الشخصية وبناء الذات ومهارات القيادة، وتناقل الخبرات ، وتعدّ الأندية الطلابية مركز إشعاع علمي وثقافي واجتماعي ورياضي وفني، ومصدرا رئيسا لعرض نتاج الطلاب والطالبات حتى يكونوا لبنة تثري المجتمع ومكتسبا نفخر به.

// انتهى //

18:51ت م

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