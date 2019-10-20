السعودية اليوم / إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء



الأحساء 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أزالت أمانة الأحساء 433 مركبة تالفة ومهملة من المنطقة الصناعية للورش بغرب الأحساء خلال حملة واسعة نفذتها الأمانة على مدى الأسبوعين الماضيين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن إزالة المركبات التالفة والمهملة تتم وفق عدة خطوات، منها وضع إشعار على المركبة التالفة تطلب صاحب المركبة تعديل وضعها وإلا سيتم إزالتها، وذلك بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية عليها، وإمهال أصحاب المركبات 90 يوماً من تاريخ رفعها لاسترجاعها، وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، مشيراً إلى أنه في حال وجود المركبات التالفة خارج مقرات الورش فإنه سيتم إزالتها دون وضع الإشعارات المحددة لرفعها.

من جانبه بين المدير العام للنظافة بأمانة الأحساء المهندس فهد الزهراني أن إجراءات إسقاط لوحات المركبات المزالة تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة، وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر إلى المصانع ، مشيرا إلى أن نسبة رفع المركبات التالفة والمهملة قلّت في الفترة الماضية مما يؤكد على تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام.

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18:10ت م

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