- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعرف على غرامة رمي المخلفات بغير أماكنها في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على غرامة رمي المخلفات بغير أماكنها في موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبه موسم الرياض إلى ضرورة التقيد بلائحة الذوق العام خاصة ما يتعلق برمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
وقال موسم الرياض لمرتاديه إنه وفقًا للائحة الذوق العام التي تم إقرارها مؤخرًا فإن عقوبة رمي المخلفات في غير أماكنها 500 ريال ويتم مضاعفة المبلغ حال تكرار المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على غرامة رمي المخلفات بغير أماكنها في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.