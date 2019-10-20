تعرف على غرامة رمي المخلفات بغير أماكنها في موسم الرياض

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نبه موسم الرياض إلى ضرورة التقيد بلائحة الذوق العام خاصة ما يتعلق برمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وقال موسم الرياض لمرتاديه إنه وفقًا للائحة الذوق العام التي تم إقرارها مؤخرًا فإن عقوبة رمي المخلفات في غير أماكنها 500 ريال ويتم مضاعفة المبلغ حال تكرار المخالفة.