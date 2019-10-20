الطيران المدني : أجواء المملكة في أعين أبنائها.. ولدينا 11 مراقبة جوية سعودية

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - واس

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احتفت الهيئة العامة للطيران المدني باليوم العالمي للمراقب الجوي، حيث شاركت الهيئة الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام في مختلف مراكز ووحدات المراقبة الجوية في المملكة، وذلك استشعاراً منها بأهمية هذا الحدث العالمي ومشاركة دول العالم في الاحتفاء بهذه المهنة والتعريف بها وبدور المراقب الجوي في حفظ وسلامة الأجواء.

وأوضحت الهيئة أن نسبة توطين مهنة المراقبة الجوية في المملكة وصلت إلى 100%، رغم النمو المضطرد التي تشهده الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة عام بعد عام، مشيرة إلى أنها تستهدف بالتعاون مع شركة خدمات الملاحة الجوية تطوير منظومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة النوعية للخدمات التي تقدم في مجال الملاحة الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الطيران المدني في المملكة تحظى بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وبناء منظومة حديثة بخدمات عصرية متقدمة في مجال النقل الجوي، وقد بلغ عدد المراقبين الجويين في المملكة أكثر من (700) مراقب جوي سعودي بينهم (11) مراقبة جوية سعودية تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أكاديمية الطيران المدني السعودي وهي إحدى الأكاديميات المتخصصة في هذا المجال وحاصلة على العديد من الاعتمادات الدولية.