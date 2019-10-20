شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 87 عملية جراحة عيون في المكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-20 مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 87 عملية جراحة عيون في المكلا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي أمس، ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، 87 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و73 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و 14 عملية جراحية، 33 عملية كانت للرجال و 54 للنساء.

وتأتي هذه الحملة حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.







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