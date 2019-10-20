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2019-10-20 الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع سفيري الهند وأفغانستان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل وزير الاعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يخص آفاق التعاون في المجالات الإعلامية.

كما استقبل الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.







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