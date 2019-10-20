وزارة الدفاع : وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة الأركان .. هنا رابط وشروط التقديم

آلية التقديم من قبل المتقدمين

ونوهت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

١. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

۲. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

٣. يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

٤. على كل (متقدم/ ـة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة رجال / نساء).