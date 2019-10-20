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وزارة الدفاع : وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة الأركان .. هنا رابط وشروط التقديم
عبر جدارة الخدمة المدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة عن توفر 35 وظيفة للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية.
وقالت رئاسة الأركان إن التقدم على الوظائف المعلنة سوف يتم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا).
آلية التقديم من قبل المتقدمين
ونوهت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم التقديم من خلال الخطوات التالية:
١. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
۲. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
٣. يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
٤. على كل (متقدم/ ـة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة رجال / نساء).
الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة
1. خريجو وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
۲. خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
٣. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
٤. خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)
٥. خريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
٦. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
۷. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
۸. يشترط حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة).
٩. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
۱۰. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
۱۱. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.
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