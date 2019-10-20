ضبط 38 أداة صيد مخالفة في جدة

جدة - عمرو شويل جدة - عبدالله العازمي - الخليج 365:

قال المهندس سعيد جارالله الغامدي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، إنه تم مؤخرًا إتلاف ١٦ صخوة “قراقير” صيد بحرية، و٢٢ بنادق لصيد الأسماك، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”.

وبينّ الجار الله أن “عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل، ومدير الثروة السمكية بجدة اردة بن عبادل الزهراني”.

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وكانت الوزارة حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة كمسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، مبينة أن ذلك مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”.

ووفقًا للنظام تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد وتنظيمها، واتخاذ كل ما مـن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.