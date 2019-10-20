تقني الألبان والأغذية يفتح نافذة جديد لتمكين وتأهيل الكادر السعودي في صناعات الأغذية

جدة - عمرو شويل الخرج - الخليج 365

انضمت شركة الوزين احدى ماركات شركة أرنوا الأيرلندية لمنتجات الألبان إلى شركاء التوظيف في المعهد التقني للألبان والأغذية، بهدف تعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة تهدف إلى تأهيل وتدريب كوادر سعودية متخصصة في الصناعات الغذائية ضمن برامج المعهد “المبتدئة بالتوظيف” للانضمام إلى الشركة.

وقع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية المدير التنفيذي ابراهيم بن سعود العقيلي ومثل شركة ارنوا الإيرلندية مدير عام الموارد البشرية لشركة ارنوا ماجيلا دارسي ومن شركة الوزين مديرة الموارد البشرية مي العتيبي بحضور منسوبي المعهد ومدراء تنفيذين في الشركة .

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وقال العقيلي: “نرحب بشركة الوزين في الانضمام لشركاء المعهد، من خلال برامج التدريب، الرامية إلى توطين صناعة الغذاء والألبان، ونشكرهم على إتاحة الفرصة لنا في التأهيل لمنسوبيها، وهو ما نجح المعهد فيه عبر مشاريعه السابقة”، لافتاً إلى أن المعهد حقق إنجازات عدة في الفترة الماضية، والدفع بعشرات الشبان في سوق العمل، خصوصاً أن التدريب فيه منتهي بالتوظيف.

وأوضحت مديرة الموارد البشرية في شركة الوزين مي العتيبي، أن الشركة لديها خطط لتوطين الصناعات الغذائية في الشركة، بهدف دعم الكادر السعودي، مضيفة: “وجدنا المعهد يلبي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال”.

إذ تعتبر شركة الوزين الجهة الثانية التي انضمت إلى برامج المعهد بعد “مياه تانيا” الملتحقة في برامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في المعهد التقني للألبان والأغذية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعتبر أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين شركة المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف”.