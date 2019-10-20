130 برنامجا سعوديا لحماية أطفال العالم من الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة نيويورك في ندوة خاصة بحماية الأطفال المتأثرين بالإرهاب كأولوية عالمية، والتي عقدت أخيرا بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة مجموعة من الخبراء في المجال الإنساني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

وأبرز مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور يحيى الشمري، جهود المملكة من خلال المركز للحد من مخاطر تجنيد الأطفال والقضاء على الأيديولوجيات التي تقف وراءها من خلال البرامج، والمشاريع النوعية التي ينفذها المركز في 14 دولة حاليا، بواقع 130 برنامجا ومشروعا مخصصا للأطفال، بمبالغ تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي، شملت مجالات التعافي المبكر والحماية والتعليم، بهدف رعاية الأطفال في الدول التي تتعرض لأزمات إنسانية وخاصة التي يكون للمنظمات الإرهابية تواجد فيها.

وأوضح الدكتور يحيى الشمري أن المركز نفذ مشروع تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، والذي ساعد في إعادة تهيئة الأطفال ليكونوا أعضاء فعالين في مجتمعهم، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، حيث استفاد منه 400 طفل بشكل مباشر و9,600 مستفيد غير مباشر من أولياء أمور الأطفال.