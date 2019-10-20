استجواب ترمب بسبب هروب مقاتلي داعش من سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
يسعى رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي بيني طومسون والنائب مايك روجرز، أبرز عضو جمهوري باللجنة، لعمل تقييم استخباراتي للتهديد الذي يشكله مقاتلو تنظيم داعش الذين تم إطلاق سراحهم أو هربوا من سوريا.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن النواب كتبوا في رسالة إلى وزارة الأمن الداخلي «في ضوء قدرة المقاتلين الأجانب وغيرهم ممن فروا أو أطلق سراحهم على العبور من تركيا، فإننا نشعر بالقلق إزاء التهديد الذي قد يمثلونه على الولايات المتحدة»، ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الأمريكي - التركي بشأن وقف العمليات العسكرية في المنطقة مساء الخميس.
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