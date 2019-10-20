إتلاف مواد غذائية فاسدة بالمجاردة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل

نفذت بلدية المجاردة جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 14 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 4 محلات تجارية.