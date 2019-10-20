السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل
نفذت بلدية المجاردة جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 14 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 4 محلات تجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف مواد غذائية فاسدة بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.