إغلاق 197 منشأة مخالفة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 197 منشأة تجارية، ورصدت 880 مخالفة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية. ونفذت فرق الأمانة الميدانية 1504جولات تفتيشية أسفرت عن إتلاف 4362 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي. Advertisements وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المحلات والمنشآت المخالفة. وأكد أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية، مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. من المخالفات المرصودة: تدني مستوى النظافة العامة سوء حفظ وتخزين الأطعمة مخالفة انتهاء التراخيص



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