مصادرة محاصيل زراعية من مخالفين في السيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية، خلال حملات مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة لعرض مبيعاتهم.

وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.