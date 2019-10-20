1500 ملصق دعائي يشوه شوارع بارق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية بارق 1500 ملصق دعائي، و20 لوحة مخالفة وأتلفت نحو 50 طنا من النفايات خلال اليومين الماضيين، وذلك ضمن جهودها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية أحمد البارقي أن قسم الخدمات بالبلدية يواصل أعماله اليومية في حملة معالجة التشوه البصري، ونظافة الشوارع العامة، وإعادة أعمال الدهانات للأرصفة الوسطية، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة، مشيرا إلى استمرارية جهود البلدية في أعمال النظافة العامة للقرى، والأحياء والحدائق العامة والمتنزهات، وتسوية الحفر على الطرق وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، إضافة إلى صيانة الأرصفة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة وصيانتها.