بدء ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة طرق ومرافق الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

بدأت أمانة محافظة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع، بمشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة إنارة الطرق والمرافق العامة في المحافظة، عبر استخدام أعلى التقنيات المتقدمة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل الوصول إلى عناصر شبكة الإنارة من خلال أنظمة تطبيق متطورة ومحركات بحث تساعد العاملين في عمليات الصيانة على تتبع سير إجراء العمل، وسرعة استقبال ومعالجة طلبات المستفيدين من الخدمات بالشكل الإيجابي عند التقدم ببلاغ الصيانة لأحد عناصر شبكة الإنارة.

كما أن المشروع يحوي قاعدة بيانات متكاملة لعناصر شبكة الإنارة باستطاعتها القيام بكثير من الأدوار المفيدة والمستقبلية للأمانة كعمليات البحث داخل هذه المنظومة عن الأعمدة والمحطات ومعرفة أماكنها وإحداثياتها على نظام الخرائط العالمية، وبالتالي سرعة الوصول إلى تلك العناصر.