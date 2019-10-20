القبض على وافد سرق معدات من أبراج اتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على وافد باكستاني مخالف لأنظمة الإقامة تورط في سرقة معدات وقطع الكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة المعدات والقطع الالكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكابه 13 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 192.000 ريال، فجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.



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