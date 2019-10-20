تظليل ممرات مقبرة شهداء الحرم في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

للمرة الأولى في مكة المكرمة تظلل ممرات المقابر، وذلك بعد أن أقر المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة توصية بعمل مظلات لمقبرة شهداء الحرم، تختص بالممرات بين المقابر والأماكن المخصصة لتقديم واجب العزاء.

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وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي لـ«مكة» أن تظليل ممرات وأماكن إقامة مراسم العزاء بمقبرة شهداء الحرم يأتي بعد معاناة ذوي المتوفين وأصحاب العزاء من حرارة الشمس الحارقة أوقات النهار في ظل عدم توفر مظلات بين المقابر أو موقع مخصص للعزاء.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تظليل ممرات القبور على مستوى مكة المكرمة، وهي خطوة إيجابية لتوفير الأجواء المناسبة لذوي المتوفين من أجل مساعدتهم في إتمام مراسم الدفن بعيدا عن أي معاناة تذكر، مبينا أن المجلس في اجتماعه الدوري الـ49 أقر عمل المظلات ورفع توصيته لأمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ هذه المظلات في أقرب وقت ممكن.

مقبرة شهداء الحرم: