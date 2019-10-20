إزالة خيام وبسطات عشوائية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

نفذت أمانة الطائف حملة على الخيام العشوائية والبسطات والصنادق المخالفة التي تنتشر في الأراضي البيضاء التي يكثر ارتيادها من قبل الأهالي للتنزه، وأزالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، بلدية شمال الطائف الفرعية، الخيام والصنادق والبسطات العشوائية المخالفة من الأراضي الفضاء المجاورة لفندق الإنتركونتيننتال. وكانت الفرق الرقابية رصدت تجاوزات على الأراضي تمثلت في إقامة خيام وغرف من الهنقر وبسطات بشكل غير نظامي بهدف التربح من تأجيرها على رواد المنطقة.

Advertisements

ورفعت آليات الأمانة المخالفات المختلفة، والتي تسببت في تشويه المظهر العام واستغلال الأراضي دون وجه حق مع عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة، إضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات النظامية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وبينت أن الحملة مستمرة في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري، وذلك للحد من انتشار الظواهر السلبية، وللتقيد بالتعليمات النظامية.