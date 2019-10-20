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دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بمحافظة جدة فيما يقارب ألف وحدة سكنية مفروشه وأكثر من ١٣٠ فندقاً، وذلك لحضور ورشة التعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي في قطاع الإيواء السياحي.
وتهدف والمنصة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى تطوير البيانات والمعلومات في مجال الإيواء السياحي وما فيها من فرص دعم للمستثمرين والمشغلين سواء في جانب المعلومات والبيانات أو غيرها .
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد العمري إن الورشة ستعقد بأحد الفنادق بجدة وتستمر على مدى خمس ساعات.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مكة المكرمة جدة
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 06:22 PM
ستقام الأربعاء المقبل وتستمر على مدى خمس ساعات"السياحة" تدعو مشغلي مرفق الإيواء بجدة للتعرف على المنصة الوطنية
دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بمحافظة جدة فيما يقارب ألف وحدة سكنية مفروشه وأكثر من ١٣٠ فندقاً، وذلك لحضور ورشة التعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي في قطاع الإيواء السياحي.
وتهدف والمنصة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى تطوير البيانات والمعلومات في مجال الإيواء السياحي وما فيها من فرص دعم للمستثمرين والمشغلين سواء في جانب المعلومات والبيانات أو غيرها .
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد العمري إن الورشة ستعقد بأحد الفنادق بجدة وتستمر على مدى خمس ساعات.
، "السياحة" تدعو مشغلي مرفق الإيواء بجدة للتعرف على المنصة الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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