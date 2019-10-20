محمد بن مسعود - الدمام - 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 06:14 PM بحث العلاقات الثنائية وناقش أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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