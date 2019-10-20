الجوازات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة…تعرف على شروط الوظائف وموعد ورابط التقديم

تقوم المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بإتاحة العديد من الفرص أمام المواطنين للتسجيل للعمل بالقوات المسلحة بالمملكة، ومن وقت لأخر تتوافر هذه الفرص وخلال الأيام القليلة القادمة يتاح العديد من الفرص أمام الكثيرين من المواطنين، حيث يتم فتح باب القبول والتسجيل أمام الكثيرين اليوم الأحد للتسجيل على رتبة جندي في عدة مدن بالمملكة وفقآ لمجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها لمن يقدم.

شروط وظائف الجوازات

· أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من احدي المدارس.

· أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والمنشأ مع أستثناء المواطن الذي عاش خارج المملكة مع والديه.

· أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في آي قضية مخلة بالأمانة والشرف.

· ألا يكون قد سبق له التعيين في آي وظيفة تابعة للجهات الحكومية.

·ألا يكون المتقدم قد تعرض للطرد من احدي المعاهد والكليات العسكرية.

· أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول وقت التقديم علي الوظيفة.

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· أن يصل سن المتقدم إلي (168) سم مع تناسب الطول مع الوزن.

· يخضع المتقدم للكشف الطبي والمقابلة الشخصية المقررة من جانب المديرية.

· ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من مواطنة غير سعودية.

·تكون الأولوية للمتقدمين الحاصلين علي دورات في اللغات الأجنبية ودورات في الحاسب الآلي مع اعتمادها من جهات معتمدة.

·الشهادات التي يحصل عليها المتقدم من خارج المملكة لابد له من اعتمادها وتصدقها من وزارة التعليم السعودي.

موعد التقديم وظائف الجوازات

يبدأ التقديم لرتبة جندي اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا علي أن يستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق 24 من أكتوبر 2019 والموافق 25 /2 /1441هـ ويمكن الإطلاع علي باقي التفاصيل الخاصة بالوظيفة بزيارة موقع الجوازات.