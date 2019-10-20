رسمياً تأجيل موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441 – 2019

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية على موقع التدوينات العالمي، تويتر، أن الوزارة بالاتفاق بينها وبين وزارة الخدمة المدنية بالتوظيف الحكومي، من خلال منظومة جدارة، قررت تأجيل موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية لعام 1441 – 2019 إلى أجل غير مسمى، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل لاحقاً، وموقع اعرف نيوز سوف يرصد لكم كل ما يخص وظائف الوزارة بحسب ما يصدر رسمياً.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت في وقت سابق في يوم 16 من شهر صفر على فتح باب القبول، والتسجيل في وظائف شاغرة تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية على سلم رواتب الموظفين العام، حيث كان من المقرر أن يتم البدء في تسجيل طلبات التقديم على الوظائف المطلوبة اليوم الأحد الموافق 21 من شهر صفر لعام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019.

تأجيل موعد تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441/2019

وكانت وزارة الشؤون الاسلامية في المملكة العربية السعودي قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة في عدة مجالات وهي:

دعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج. دعم العمل الإسلامي داخل المملكة. المساعدة في الإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المساعدة في تنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده. كافة الأمور المتعلقة بأوقاف المساجد الخيرية وتنمية أعيانها. العمل في صيانة ونظافة وبناء المساجد والمصليات. الإشراف على المراكز الإسلامية. الدعوة إلى الله في الداخل والخارج. مساعدة الجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية.

وننوه عناية المواطنين الذين كانوا يرغبون في التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاسلامية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، أنه بمجرد الإعلان عن الموعد الجديد لفتح باب القبول والتسجيل في الوظائف المطلوبة سنوافيكم بهذا الموعد فوراً على موقعنا.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصة التوظيف

وجاء الإعلان عن تأجيل موعد فتح باب التقديم على الوظائف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية بالتوظيف الحكومي من خلال منظومة جدارة على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الإسلامية كالتالي: “إشارة إلى الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالوزارة، وبعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية فقد تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق.