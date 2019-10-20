اسماء المقبولات بوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية ومواعيد وأماكن المقابلات الشخصية عبر بوابة أبشر توظيف

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية مؤخراً عن نتائج القبول واسماء المقبولات من الكادر النسائي بشكل مبدئي في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الإدارة منذ فترة وهي الوظائف الصحية للكادر النسائي في إدارة الخدمات الطبية وقوى الأمن، حيث تم الإعلان عن النتائج وأسماء المقبولات بالإضافة إلى مواعيد وأماكن المقابلات الشخصية اللازمة لإتمام عملية القبول، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية

ونستعرض معكم من خلال هذا المقال طريقة التعرف على النتائج ومواعيد المقابلات الشخصية ورابط التعرف على أسماء المقبولات مبدئياً في الوظائف المعلن عنها، يذكر أن إدارة الخدمات الطبية شددت مؤخراً على ضرورة الدخول على رابط موقع بوابة أبشر للتوظيف في أقصى سرعة للتعرف على أسماء المقبولات في الوظائف من أجل إكمال عملية التسجيل، مع ضرورة الإلتزام بمواعيد المقابلات الشخصية ومعرفة الأماكن المحددة لهذه المقابلات من خلال الموقع حتى يتم الإنتهاء من عملية القبول بشكل نهائي.

كما يجب على المقبولات في الوظائف ضرورة إحضار الهوية الوطنية في المقابلات الشخصية، لإتمام عملية القبول في الوظائف الصحية والمعلن عنها من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية.

اسماء المقبولات على الوظائف الصحية “نساء” للعام 1441-2019

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن الإنتهاء من عمليات المراجعة والفرز الخاصة بأسماء المتقدمات للقبول في وظائف الصحة النسائية لعام 1441-2019، للتعيين في مقرات قوى الأمن، حيث كشفت الإدارة عن الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمقبولات في الوظائف مبدئياً من العنصر النسائي من خلال الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف وذلك للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفيات قوى الأمن.

الاستعلام عن اسماء المقبولات في الوظائف الصحية بإدارة الخدمات الطبية

يمكنكم الآن التعرف على النتائج واسماء المقبولات من الكادر النسائي في الوظائف الصحية التي أعلنت عنها الإدارة العامة للخدمات الطبية من خلال الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف ثم يتم بعد ذلك إدخال رقم الهوية، ثم إدخال الرقم السري الخاص بالمتقدمين للوظائف، وبعد ذلك سيتم عرض نتائج وأسماء المقبولات مبدئياً، وعرض مواعيد وأماكن المقابلات الشخصية لإتمام عملية القبول في الوظائف.