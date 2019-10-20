«الزكاة والدخل» تجيب: هل تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن أبناء المواطنة من غير السعودي؟

أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة تتحملها الدولة عن خدمات التعليم الأهلي؛ حال تحقُّق الشروط المطلوبة.

وتلقَّت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من إحدى متابعيها قالت فيه: «هل القيمة المضافة المحددة بـ5%؛ بشأن أبناء المواطنة- المتزوجة بغير سعودي-، يدفعونها هم أم تتحملها الدولة عنهم كالسعوديين».

وقالت الهيئة، إنه حسب الأمر الملكي الكريم الصادر بهذا الشأن، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم الأهلي للمواطنين فقط، بعد التحقُّق من هوية متلقي الخدمة».

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يُشار إلى أن الأمر الملكي رقم (أ/86) الصادر بتاريخ 18/4/1439 هـ، يقضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

وتخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص، ووفقًا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للنسبة الأساسية للضريبة، التي تبلغ 5%؛ بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق، وتصدر منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين، فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.

أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعيَّن على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية، تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، طبقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.