حاكم رأس الخيمة يشيد بالتطورات الاقتصادية والمالية في السعودية

استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وذلك في إمارة رأس الخيمة.

وحمّل حاكم رأس الخيمة السفير الدخيل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونوه سموه بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وعبدالعزيز الزعابي، ومحمد علي النعيمي، فيما حضره من جانب سفارة المملكة صلاح الهطلاني.