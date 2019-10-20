

الوجه 21 صفر 1441هـ الموافق 20اكتوبر 2019 م واس

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي اليوم في مكتبه بالمحافظة،المشرف على الكليات التقنية ومدير المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه عبدالله الاجرد ورئيس الخدمة المجتمعية بالكلية سمير بن شعبان المعلم وذلك للاطلاع على برنامج "أُتقن للتدريب المجتمعي "و الذي سيتم انطلاقته مطلع الاسبوع المقبل .

وبين الاجرد للمحافظ اهمية البرنامج للمتدربين مشيراً انه سيستمر لمدة أربعة اسابيع وانه سيتم توفير ثلاث تخصصات تشمل الكهرباء والتمديدات المنزلين و صيانة السيارات ومقدمة من مايكروسوفت "اوفيس " حيث سيكون التقديم عبر الموقع الالكتروني من خلال بوابة مركز الاعمال www.ctc.tvtc.gov.sa وستكون رسوم الالتحاق بالبرنامج بمبلغ "200 "ريال وان لا يقل عمر المتدرب عن 15 عاماً .

وفي نهاية اللقاء قدم التميمي شكره لمنسوبي المعهد والكلية التقنية على حرصهم لشباب المحافظة بوجود مثل هذه البرامج متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .

//انتهى //

17:53ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الوجه يستقبل منسوبي المعهد الصناعي والكلية التقنية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.