السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير شرطة منطقة الباحة



الباحة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة، مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزه الحربي، ومدير مرور الباحة العميد حسين بن أحمد مبارك، ومدير إدارة دوريات الأمن العقيد علي سعيد الغامدي.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير الخاص بإنجازات شرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها، الذي يبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات مصادرة المضبوطات والمخالفين للأنظمة والقضايا التي باشرتها وأنجزتها، إضافة إلى جميع الأعمال التي تقوم بها شرطة منطقة الباحة والجهات التابعة لها .

وأشاد سمو أمير الباحة بما تضمنه التقرير، وما استمع إليه من اللواء الحربي حول الجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها، متمنياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها .

وأعرب مدير شرطة منطقة الباحة من جهته عن شكره، وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها, وما استمعوا إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, وعدد من منسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة .

// انتهى //

17:45ت م

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