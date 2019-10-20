السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند وأفغانستان



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الاعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يخص آفاق التعاون في المجالات الإعلامية.

كما استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.

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17:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.