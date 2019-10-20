السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان تنظم مؤتمر (محاكاة نموذج الأمم المتحدة) الأول



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نظمت جامعة الأمير سلطان،اليوم، ( مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة ) الأول بمشاركة 10 جامعات و17 مدرسة ثانوية من مختلف مناطق المملكة.

ويهدف المؤتمر الذي نظمته الجامعة إلى توفير تجربة تعليمية تفاعلية عن عمل الأمم المتحدة، بحيث تتيح للمشاركين فهم كيفية النقاش والتفاوض للوصول إلى مذكرة عمل لحل المشكلات، إضافة إلى تنمية روح القيادة لدى طلاب الجامعات من خلال توفير تجربة تعليمية تطبيقية عبر محاكاة الأمم المتحدة.

ويتيح المؤتمر للمشاركين التدريب على كيفية حل مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتنموية التي تهتم بها الأمم المتحدة، كما يهدف إلى تعلم مهاراتي البحث والإلقاء ومعرفة مهارات الكتابة وأساليب التفكير المنطقي والعمل الجماعي ومهارات المحاورة والقيادة.

ويتعرف الطلاب من خلال هذه التجربة على دور سفراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وطرق مناقشة القضايا الراهنة المطروحة على الساحة وعلى جدول أعمال المنظمة، وإعداد مشاريع القرارات، وطرق التفاوض مع الحلفاء والخصوم، والأطلاع على الحلول التي قد تقدم خلال النزاعات.

// انتهى //

16:59ت م

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