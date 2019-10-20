السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي أمينة المظالم في جمهورية بوركينا فاسو



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغـاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس الأول، معالي أمينة المظالم في جمهورية بوركينا فاسو السيدة سيري سيريمي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل المشاريع والبرامج المتنوعة التي ينفذها المركز لدعم المحتاجين في جمهورية بوركينا فاسو وسبل تعزيزها.

وقدمت سيري سيريمي خالص الشكر والتقدير للمملكة ممثلة بالمركز على ما يقدمونه من معونات إنسانية وإغاثية لبلادها، مبينة أنها تعكس علاقات التعاون القائمة بين البلدين وتسهم في تعزيز روابط التضامن بين الشعب البوركيني والشعب السعودي.

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16:51ت م

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