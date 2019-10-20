السعودية اليوم / تعليم الشمالية ينفذ ورشة بعنوان دور المشرفة التربوية في مؤشر نواتج التعلم



عرعر 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نفذ تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية ، اليوم ، ورشة تدريبية بعنوان " دور المشرفة التربوية في مؤشر نواتج التعلم" وذلك في الشؤون التعليمية بعرعر .

وتهدف الورشة إلى تدريب المشرفات على مؤشرات نواتج التعلم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة ، ورفع مستوى النمو المهني في الميدان التربوي ، ومستوى تحصيل الطالبات الدراسي .

// انتهى //

16:50ت م

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