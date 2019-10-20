السعودية اليوم / هيئة النقل تسليم خريجي الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز شهادات الكفاءة في الملاحة والهندسة البحرية



جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

سلمت الهيئة العامة للنقل شهادات خريجي كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الكفاءة في الملاحة والهندسة البحرية , التي تصدرلأول مرة في المملكة , برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للنقل , الدكتور رميح بن محمد الرميح ، وبحضور وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي يوسف بن عبدالعزيز التركي.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الوطنية البحرية على هامش الحفل , تهدف إلى التعاون في التعليم والتدريب البحري وتبادل الخبرات , وقعها عميد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز .

// انتهى //

16:48ت م

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